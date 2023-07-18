В ХМАО почти в два раза выросла заболеваемость коклюшем среди детей

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Сообщается, что в ХМАО в разы выросло число заболеваний коклюшной инфекцией. Стоит отметить, что все заболевшие проживают в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Октябрьском районах, а также в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Фото: РБК

В ведомстве отметили, что каждый год в Югре заболевают коклюшем от 20 до 180 человек. В частности, это дети.

"В минувшем году в 9 муниципальных образованиях Югры зарегистрировано 76 случаев коклюшной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самый эффективный и наиболее безопасный способ избежать заболевания — это вакцинация. Об этом сообщает muksun.fm.

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