Россиянки извинились за неуместную шутку про теракт на Крымском мосту

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Туристки из Краснодарского края, которые не смогли попасть в Крым из-за теракта на мосту, извинились за своё видео. Одна из подруг подчеркнула, что они не хотели никого обидеть и на тот момент не знали о пострадавших.

"Мы приносим свои глубочайшие соболезнования. Получилась глупая ситуация, что мы выложили видео, не зная, насколько там всё серьёзно", — рассказала россиянка.

По её словам, к ним подошёл водитель автобуса и сказал, чтобы все вышли. После этого девушки спросили: "Что случилось?" На что мужчина ответил: "Да там что-то подорвали".

"И всё. Мы без всякого… Подумали, что у нас опять какая-то проблема возникла. И просто такое совпадение, что мы сказали такую глупую шутку. Это прозвучало мерзко. Мы не хотели. Мы переживаем, соболезнуем, извиняемся за нашу глупую, тупорылую, неуместную шутку. Мы просто ляпнули", — объяснились девушки.

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