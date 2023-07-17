Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Земфира* рассказала о жизни в эмиграции: работы больше, чем в России
Астроном рассказал, представляет ли опасность для жителей Земли астероид Апофис
AS: Зеленский на саммите НАТО выглядел так, словно был на волоске от смерти
Турэксперт: после теракта на Крымском мосту туристам нет повода прерывать свой отпуск
Жители Донбасса рассказали, как отличить "выход" от "прилёта"
В офисе Зеленского заявили о готовности поставлять зерно по Чёрному морю без участия России
Как взаимодействуют молнии и растения
Лучшие сорта пионов, которые украсят ваш сад
Эксперт Роспотребнадзора Антипова рассказала, кому вреден чай с лимоном

Россиянки извинились за неуместную шутку про теракт на Крымском мосту

1:02
Общество

Туристки из Краснодарского края, которые не смогли попасть в Крым из-за теракта на мосту, извинились за своё видео. Одна из подруг подчеркнула, что они не хотели никого обидеть и на тот момент не знали о пострадавших.

"Мы приносим свои глубочайшие соболезнования. Получилась глупая ситуация, что мы выложили видео, не зная, насколько там всё серьёзно", — рассказала россиянка.

По её словам, к ним подошёл водитель автобуса и сказал, чтобы все вышли. После этого девушки спросили: "Что случилось?" На что мужчина ответил: "Да там что-то подорвали".

"И всё. Мы без всякого… Подумали, что у нас опять какая-то проблема возникла. И просто такое совпадение, что мы сказали такую глупую шутку. Это прозвучало мерзко. Мы не хотели. Мы переживаем, соболезнуем, извиняемся за нашу глупую, тупорылую, неуместную шутку. Мы просто ляпнули", — объяснились девушки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Кирилл Горшенин Как китайцы обломали себе зубы о русский Благовещенск Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Последние материалы
Россиянки извинились за неуместную шутку про теракт на Крымском мосту
Земфира* рассказала о жизни в эмиграции: работы больше, чем в России
Астроном рассказал, представляет ли опасность для жителей Земли астероид Апофис
Токсичные люди: как они манипулируют
AS: Зеленский на саммите НАТО выглядел так, словно был на волоске от смерти
Турэксперт: после теракта на Крымском мосту туристам нет повода прерывать свой отпуск
Жители Донбасса рассказали, как отличить "выход" от "прилёта"
В офисе Зеленского заявили о готовности поставлять зерно по Чёрному морю без участия России
Как взаимодействуют молнии и растения
Лучшие сорта пионов, которые украсят ваш сад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников