Инцидент, связанный с изъятием автомобиля россиянина Ивана Коваля в Гамбурге из-за санкций, вызвал неоднозначную реакцию в обществе.
Корреспондент Общественной Службы Новостей обратился к Заслуженному юристу России Ивану Соловьёву, чтобы получить его мнение о правомерности таких действий.
В ходе интервью Соловьёв заявил, что власти Германии поступили по своему усмотрению, основываясь на рестрикциях, установленных Европейским союзом. Он предположил, что на Коваля "стуканул" кто-то из бдительных соседей, увидев российские номера на машине. Соловьёв сравнил немецких стукачей с любителями Гестапо, отмечая, что некоторые привычки, похоже, с тех времён не исчезли.
Юрист отметил, что автомобиль Коваля стал своего рода "пробным шаром" для немецких чиновников. Однако оказалось, что машина принадлежит Ковалю уже длительное время, а сам он легально проживает в Германии. В связи с этим немецкая таможня решила вернуть россиянину его автомобиль Audi Q3.
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