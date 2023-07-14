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Юрист Иван Соловьёв назвал "стуканувших" на россиянина немцев "любителями Гестапо"

1:07
Общество

Инцидент, связанный с изъятием автомобиля россиянина Ивана Коваля в Гамбурге из-за санкций, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. 

Юрист Иван Соловьёв назвал "стуканувших" на россиянина немцев "любителями Гестапо"
Фото: https://ukr.media/

Корреспондент Общественной Службы Новостей обратился к Заслуженному юристу России Ивану Соловьёву, чтобы получить его мнение о правомерности таких действий.

В ходе интервью Соловьёв заявил, что власти Германии поступили по своему усмотрению, основываясь на рестрикциях, установленных Европейским союзом. Он предположил, что на Коваля "стуканул" кто-то из бдительных соседей, увидев российские номера на машине. Соловьёв сравнил немецких стукачей с любителями Гестапо, отмечая, что некоторые привычки, похоже, с тех времён не исчезли.

Юрист отметил, что автомобиль Коваля стал своего рода "пробным шаром" для немецких чиновников. Однако оказалось, что машина принадлежит Ковалю уже длительное время, а сам он легально проживает в Германии. В связи с этим немецкая таможня решила вернуть россиянину его автомобиль Audi Q3.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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