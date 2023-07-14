Житель Омска выставил на продажу портрет своего кота за 3,5 млн рублей.
За картину с изображением кота, написанную 15 лет назад, омич присит огромную сумму. Предложение появилось на сайте "Авито".
В Омске за 3,5 млн рублей продают картину с котом, написанную карандашом 15 лет назад.
Ранее объяснялось, какие опасности таит в себе путешествие на автомобиле с домашними животными.
Как сообщает gorod55.ru, хозяин питомца объяснил, что его кот, о котором он отзывается в прошедшем лице, был достойным питомцем и вёл себя хорошо.
"Кот был рыжего цвета, не гадил, мебель не драл, хороший был кот", — пояснил владелец портрета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.