Житель Омска объяснил, почему продаёт портрет своего кота по цене квартиры

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Омска выставил на продажу портрет своего кота за 3,5 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru

За картину с изображением кота, написанную 15 лет назад, омич присит огромную сумму. Предложение появилось на сайте "Авито".

В Омске за 3,5 млн рублей продают картину с котом, написанную карандашом 15 лет назад.

Ранее объяснялось, какие опасности таит в себе путешествие на автомобиле с домашними животными.

Как сообщает gorod55.ru, хозяин питомца объяснил, что его кот, о котором он отзывается в прошедшем лице, был достойным питомцем и вёл себя хорошо.

"Кот был рыжего цвета, не гадил, мебель не драл, хороший был кот", — пояснил владелец портрета.

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Как нарисовать кота карандашом.