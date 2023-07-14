Бригады "профессиональных истцов" в России зарабатывают миллионы на авторских правах

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В текущем году взрывную популярность обрёл новый способ зарабатывания денег на фотографиях в интернете. "Профессиональные истцы" через суд получают крупные суммы за якобы недобросовестное использование снимков.

Фото: pxhere. com

Большие средства массовой информации и компании в 2023 году регулярно сталкиваются с исками о защите авторских прав от различных организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Дельцы все чаще различными способами получают у фотографа права на снимки, которые на протяжении длительного времени гуляют по Сети. Затем находят всех, кто использовал эти изображения, и предъявляют претензии", — сообщает Телеканал "360".

Причём "потерпевшие", отмечается в материале, часто не могут в суде доказать авторство своих снимков, так как сейчас по закону не требуется предъявлять фотопленку или материальный носитель, достаточно подтверждающей бумаги от нотариуса.

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