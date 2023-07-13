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Владимир Путин пошутил про 37-й год на форуме будущих технологий

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Общество

Владимира Путина на форуме будущих технологий заинтересовала фраза про 1937-й год. Президент России ответил на реплику остротой.

Владимир Путин пошутил про 37-й год на форуме будущих технологий
Фото: РИА Новости

Глава РФ на форуме будущих технологий, где обсуждались риски зависмости от иностранных технологических платформ, отреагировал на фразу одного из спикеров, который напомнил, что в 37 году скульптор Вера Мухина создала знаменитую композицию "Рабочий и колхозница".

"Хорошо, что Вы вспомнили именно об этом, а не о чём-то другом из 37-го года", — пошутил Путин с улыбкой.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встречался с представителями ЧВК "Вагнер" в Кремле.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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