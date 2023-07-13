Назван топ-10 самых востребованных в России профессий: страна захлебывается без кадров

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В России до предела обострилась проблема нехватки кадров

Фото: Fotodom.ru

Сейчас в нашей стране очень востребованы грузчики, наладчики, комплектовщики, монтажники, разнорабочие, слесари, механики, операторы станков, машинисты экскаватора.

Безработица в РФ достигла минимума, что приводит в росту конкуренции среди работодателей. Это, в свою очередь, не всегда приводит к росту заработной платы из-за нестабильного экономического положения.

Ранее сообщалось, что в России собираются привлечь к работе заключённых.

По информации newizv.ru, российская промышленность "захлебывается без кадров". Особенно непростая ситуация складывается на оборонных предприятиях.

По словам академического советника РА ракетно-артиллерийских наук Леонида Шалимова оборонка острее всего нуждается в станочниках, слесарях, токарях и фрезеровщиках.

"По этим специальностям очень большой дефицит. Он был всегда, но сейчас проблема максимально, катастрофично обострилась", — объяснил Шалимов.

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