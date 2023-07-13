РИА Новости: ветераны СВО и семьи погибших солдат рассказали о реабилитации

2:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Команда добровольцев запустила проект "Время своих", где ветераны спецоперации и семьи погибших солдат могут получить медицинскую и психологическую помощь.

Фото: redstar.ru

Командир батальона с позывным "Штурман" начал проходить реабилитацию после тяжёлого ранения, которое он получил во время одной из вылазок. Там боец попал под пулемёт противника. Врачи сообщили, что "Штурману" необходимо около шести месяцев для полного восстановления. Однако комбат верит, что справится быстрее и вернётся к своим солдатам на фронт.

"Я здесь четвёртый день. Позавчера прошёл восемь километров, вчера — десять. Тут и психолог, и массаж, и физкультура, и бассейн. Правда, в бассейн мне ещё нельзя. Не всё зажило", — рассказал доброволец.

Сын Эдуарда Шаймарданова Дамир погиб 30 апреля 2022 года в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области. Командир роты уничтожил три танка, два бронетранспортёра и до одного взвода пехоты. Боец получил ранение, но не отступил, а перегородил своей машиной улицу. Это позволило сослуживцам укрыться. После окончания боя 23-летнего Дамира без сознания вытащили из машины, но во время эвакуации техника подорвалась на мине. После гибели сына семья стала помогать военнослужащим.

"Какая-то киевская кондитерская пекла торты с фотографиями бойцов — в том числе и нашего сына. Мол, "смотрите, мы ваших героев едим", — рассказал Шаймарданов в беседе с РИА Новости.

Организаторы проекта сообщили, что многие ветераны СВО сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), которое проявляется спустя некоторое время. Однако некоторые военнослужащие отказываются от помощи. Нейропсихолог Алёна Хамаганова отметила, что солдаты не готовы рассказывать о симптомах.

"Жалуются на то, что, по их мнению, не стыдно — например, на бессонницу. А о каких-то более серьёзных вещах умалчивают — в частности об ухудшении памяти. Но это ведь тоже очень важные сигналы", — подчеркнула она.

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