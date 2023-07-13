После нескольких случаев массовых отравлений детей в России за последний месяц, юристы призвали Роспотребнадзор ужесточить правила проверки организации детского питания.
"Например, не раз в год, а раз в полгода по плану. Речь о детях. Проверки должны быть чаще", — цитирует адвоката Наталью Хакимову интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Подвергаться регулярным проверкам должны не только поставщики еды, но и сами кухни, где хранится и готовится пища для детей, отметила юрист.
Автор материала также отмечают, что контролировать нужно и транспортировку продуктов. Тот же йогурт, которым отравились почти четыре десятка дошкольников в Оренбургской области, мог испортиться во время разгрузки, если коробку оставили хотя бы на 10 минут под палящим солнцем.
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