Юристы призвали Роспотребнадзор действовать жёстче из-за массовых отравлений детей

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

После нескольких случаев массовых отравлений детей в России за последний месяц, юристы призвали Роспотребнадзор ужесточить правила проверки организации детского питания.

Фото: pixabay.com

"Например, не раз в год, а раз в полгода по плану. Речь о детях. Проверки должны быть чаще", — цитирует адвоката Наталью Хакимову интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Подвергаться регулярным проверкам должны не только поставщики еды, но и сами кухни, где хранится и готовится пища для детей, отметила юрист.

Автор материала также отмечают, что контролировать нужно и транспортировку продуктов. Тот же йогурт, которым отравились почти четыре десятка дошкольников в Оренбургской области, мог испортиться во время разгрузки, если коробку оставили хотя бы на 10 минут под палящим солнцем.

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