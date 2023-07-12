Депутат Аркадий Максимов "провёл параллель" с нацистской "V" и был наказан за "дискредитацию ВС РФ"

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно Новосёловский районный суд Красноярского края опубликовал судебное постановление по делу депутата Легостаевского сельсовета Аркадия Максимова. Он попал под статью о "дискредитации армии" из-за сообщения, размещённого им в социальной сети.

Фото: https://www.idnes.cz/

Максимов в беседе с журналистами prmira.ru рассказал, что разместил в социальной сети сообщение, связанное с использованием латинской буквы V в контексте Вооружённых сил Российской Федерации. Он выразил недоумение по поводу использования этого символа, отметив, что нацисты в Германии также использовали эту букву. Депутат привёл в пример фильм "17 мгновений весны" где присутствовала аналогичная литера.

По результатам лингвистической экспертизы в рамках административного дела, проведённой учительницей русского языка и литературы, было сделано заключение о том, что сравнение нацистской символики с символом российских военных является нарушением статьи "о дискредитации армии".

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