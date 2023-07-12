Банкир Тосунян объяснил суть нового закона о возврате банками похищенных денег

Недавно Госдума приняла новый закон, который предоставляет россиянам защиту от потери средств с банковских счетов. Согласно закону, банки обязаны возвращать гражданам похищенные средства в случае, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Эта инициатива направлена на борьбу с мошенничеством и вводит новые требования для банков.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Теперь банки должны будут вернуть средства, если операция была совершена без участия клиента, или доказать, что клиент сам нарушил правила использования электронных платежей. Парламентарии предлагают расширить обязанности банка-получателя, чтобы проверять операции на признаки мошенничества.

Президент Ассоциации Российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал Общественной Службе Новостей новый закон. Он заявил, что если клиент сам совершал действия, чтобы деньги попали к мошенникам, то банки не будут возвращать эти средства.

Тосунян отметил, что возврат денежных средств должен осуществляться в тех случаях, когда клиент не подозревал о мошенничестве и не участвовал в незаконных операциях. Он также отметил, что новый закон не освобождает клиентов от самостоятельного контроля за движением денег. Если человек участвовал в переводе средств, даже по ошибке, банк может отказать в возврате.

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