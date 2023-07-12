Пользователи соцсети "Одноклассники" смогут в прямом эфире увидеть международный ежегодный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".
Представители ОК обещают несколько трансляций в высоком качестве. Они будут доступны в социальной сети 11-17 июля. В 2022 году россияне посмотрели видеозаписи со "Славянского базара" свыше 10 миллионов раз.
Во время фестиваля пройдут следующие мероприятия:
"Одноклассники" также обратили внимание пользователей на тематические рамки, которые появились в соцсети в преддверии "Славянского базара".
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