"Одноклассники" эксклюзивно покажут фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

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Пользователи соцсети "Одноклассники" смогут в прямом эфире увидеть международный ежегодный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

Фото: Одноклассники / ok.ru

Представители ОК обещают несколько трансляций в высоком качестве. Они будут доступны в социальной сети 11-17 июля. В 2022 году россияне посмотрели видеозаписи со "Славянского базара" свыше 10 миллионов раз.

Во время фестиваля пройдут следующие мероприятия:

Торжественное открытие и гала-концерт;

Международный конкурс исполнителей эстрадной песни;

Международный детский музыкальный конкурс;

Пресс-конференция со знаменитостями;

Церемония закрытия.

"Одноклассники" также обратили внимание пользователей на тематические рамки, которые появились в соцсети в преддверии "Славянского базара".

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