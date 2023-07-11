Охлобыстин объяснил, почему украинские солдаты "отчаянно сражаются"

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Иван Охлобыстин сравнил идейность солдат ВСУ и военнослужащих армии РФ.

Фото: russian.rt.com

Звезда сериала "Интерны" призвал беречь своих солдат от гибели. Он уверен, что в военном противостоянии главное — идея.

"Посмотрите, как отчаянно сражаются украинские солдаты. У них есть идея. Идея глупая, но есть", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин уверен, что и у России должна быть чётко сформулированная идея. Артист похвалил символ СВО "Z” за ясность.

Он уверен, что буква "Z" заставляет поверить в то, что все сомнения от лукавого, а верных ждёт награда в раю.

Ранее Иван Охлобыстин похвалил поступок Владимира Машкова.

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