Иван Охлобыстин сравнил идейность солдат ВСУ и военнослужащих армии РФ.
Звезда сериала "Интерны" призвал беречь своих солдат от гибели. Он уверен, что в военном противостоянии главное — идея.
"Посмотрите, как отчаянно сражаются украинские солдаты. У них есть идея. Идея глупая, но есть", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин уверен, что и у России должна быть чётко сформулированная идея. Артист похвалил символ СВО "Z” за ясность.
Он уверен, что буква "Z" заставляет поверить в то, что все сомнения от лукавого, а верных ждёт награда в раю.
Ранее Иван Охлобыстин похвалил поступок Владимира Машкова.
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