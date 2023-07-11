Сексолог Молния предложила установить автоматы с презервативами в российских школах

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Всё больше девочек школьного возраста становятся матерями, а передачей "Беременна в 16" уже мало кого удивишь. Чтобы решить проблему, необходимо сделать контрацепцию доступной для подростков и начать сексуальное просвещение в школах, считает сексолог Катерина Молния.

Фото: https://www.cartacapital.com.br/

"Нужно повышать доступность контрацепции, в частности, для несовершеннолетних. Вендинговые автоматы с прокладками, презервативами, различными средствами контрацепции нужно ставить везде: в школах, в местах общественного пользования, в магазинах, в аптеках. Их должно быть как можно больше, и неважно где. Главное, чтобы эти товары стали доступнее", — передаёт слова специалиста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

При этом Молния предлагает указать на автоматах важную информацию о нежелательной беременности и об инфекциях, которыми можно заразиться, если во время полового акта не предохраняться. Но падать её нужно ненавязчиво, современно и красочно.

Такие автоматы привлекут внимание и вызовут доверие подростков, так как там не будет продавца, который может осудить, заключила сексолог.

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