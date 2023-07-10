Специалисты рассказали, как спасти тонущего человека

Специалисты департамента Гражданской защиты Тюменской области объяснили, как помочь утопающему.

Фото: Splash/ All Over

Эксперты отмечают, что в первую очередь следует убедиться, нужна ли человеку помощь. Если человек в состоянии дать отрицательный ответ, то с ним, вероятно, всё в порядке.

Ранее сообщалось, что в бассейне отеля в Анталье утонул ребёнок из России.

Тонующий человек, как правило, испуган, у него учащённое дыхание, он хаотично размахивает руками в попытках "схватиться" за воду. Он часто исчезает в толще воды.

Как сообщает Megatyumen.ru, при обнаружении утопающего следует первым делам сообщить о происшествии спасателям на берегу, администрации, отдыхающим рядом людей и позвонить по номеру 112.

Если человек находится недалеко от берега, то ему нужно бросить спасательный круг или верёвку, а потом тянуть пострадавшего к суше. Если утопающий далеко, то подбираться к нему следует на лодке, на круге или другом плавсредстве.

При попытках спасти утопающего, можно самому начать тонуть. Следует передать человеку средство удержания на воде, не приближаясь к утопающему, так как он может в панике утянуть вас ко дну.

Чаще всего тонуть начинают люди в состоянии алкогольного опьянения, дети без присмотра взрослых и граждане со слабым здоровьем.

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Как спасти утопающего и не утонуть самому