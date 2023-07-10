В Москве скончался мужчина, пострадавший после стычки с Евгением Понасенковым*

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Мужчина, который вступил в конфликт с историком Евгением Понасенковым* и его другом, скончался от черепно-мозговых травм.

Фото: кадр из видео

Как сообщает Telegram-канал 112, 55-летний Олег Дибров после длительного пребывания в коме скончался, не приходя в сознание. У мужчины диагностировали серьёзную травму головы.

Стычка маэстро с Дибровым произошла в начале июня на Арбате. Сначала распространилась информация о том, что в драку с прохожим вступил историк, однако потом выяснилось, что отпор мужчине дал друг блогера Рамис Зарипов.

Понасенков* ранее рассказал, что что "грязный и патлатый" мужчина первым вступил в конфликт.

Ранее сообщалось, что Евгений Понасенков дал интервью украинскому СМИ, сидя голый в пенистой ванне.

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Маэстро Евгения Понасенкова проверяют после конфликта на Арбате.