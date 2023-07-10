Мужчина, который вступил в конфликт с историком Евгением Понасенковым* и его другом, скончался от черепно-мозговых травм.
Как сообщает Telegram-канал 112, 55-летний Олег Дибров после длительного пребывания в коме скончался, не приходя в сознание. У мужчины диагностировали серьёзную травму головы.
Стычка маэстро с Дибровым произошла в начале июня на Арбате. Сначала распространилась информация о том, что в драку с прохожим вступил историк, однако потом выяснилось, что отпор мужчине дал друг блогера Рамис Зарипов.
Понасенков* ранее рассказал, что что "грязный и патлатый" мужчина первым вступил в конфликт.
Ранее сообщалось, что Евгений Понасенков дал интервью украинскому СМИ, сидя голый в пенистой ванне.
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