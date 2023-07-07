Писхолог объяснил, что трудоголики — люди с низкой самооценкой

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Игорь Деменков рассказал, что истоки трудоголизма следует искать в детских травмах.

Фото: Минздрав РФ

Деменков объяснил, трудоголики — люди с низкой самооценкой. Такая нелюбовь к себе могла зародиться в детсве под давлением родителей-перфекционистов, требовавших от ребёнка первенства во всём.

Ранее эксперт Алексей Яковлев рассказал, что такое синдром отличницы.

Во взрослом возрасте, по словам эксперта, такой человек пытается следовать родительским установкам.

"Это могли быть и другие виды эмоционального насилия, когда ребёнка обесценивали, сравнивали с кем-то или унижали", — цитирует слова психолога tmn.aif.ru.

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Трудоголизм — это не любовь к работе. Это гораздо хуже