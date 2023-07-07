Цены на бензин бьют рекорды в Волгоградской области

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Цены на бензин в Волгоградской области продолжают устанавливать новые рекорды. По информации Волгоградстата, за последнюю неделю цены на автомобильное топливо выросли на две копейки.

Фото: https://miro.medium.com/

Наибольший прирост цен замечен на бензин марки АИ-92, который подорожал на две копейки и достиг отметки в 48,64 рубля за литр. Также выросла стоимость бензина АИ-95, который теперь оценивается в 54,03 рубля за литр. В то же время цены на дизельное топливо и бензин АИ-98 остались на прежнем уровне, составляя соответственно 56,33 рубля и 60,9 рубля за литр, сообщает novostivolgograda.ru.

Этот рост цен на бензин стал продолжением тревожной тенденции, которая охватила не только Волгоград, но и другие регионы страны.

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