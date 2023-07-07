Блогер Сергей Рулёв отправлен в колонию в Ростове-на-Дону за вымогательство

В Ростове-на-Дону был оглашён приговор блогеру Сергею Рулёву. Он был обвинён в совершении трёх преступлений, включая вымогательство, оскорбление представителя власти и неуважение к суду.

Фото: crimea-news.com

По информации, опубликованной rostovgazeta.ru, Рулёву было предъявлено обвинение в том, что он попросил 100 тысяч рублей у члена Избиркома региона Татьяны Крашенниковой. Взамен блогер пообещал удалить ролики, в которых затрагивалась её честь и достоинство. Однако сам Рулёв отрицал свою вину.

Вымогательство и оскорбления представителей власти — это серьёзные преступления, которые наносят ущерб не только отдельным лицам, но и обществу в целом. Суд признал блогера виновным по всем обвинениям. Ему было назначено наказание в виде одного года и трёх месяцев колонии-поселения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.