Как избавиться от тли на даче неординарными способами

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Дачники назвали способы по спасению урожая от нашествия тли.

Фото: unsplash. com

Бывалые огородники рекомендуют взять в союзники маленьких птиц, лягушек и полезных насекомых, привлекая естественных врагов тли к себе на участок.

Тлю с листьев можно удалять струёй воды. Рядом с культурными растениями можно развесить липкие ленты.

Ранее были названы 9 самых полезных насекомых для вашего сада.

Спасти урожай помогут также природные репелленты (мята, чеснок, лук и ромашка).

"Высаживание этих растений рядом с теми, которые подвержены атакам тли, может помочь в предотвращении ее появления. Также можно приготовить настой из этих растений и опрыскать его на листья затронутых растений", — сообщает Аргументы и факты — Томск.

Эффективнее всего будет применить все названные методы в комплексе.

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