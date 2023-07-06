Дачники назвали способы по спасению урожая от нашествия тли.
Бывалые огородники рекомендуют взять в союзники маленьких птиц, лягушек и полезных насекомых, привлекая естественных врагов тли к себе на участок.
Тлю с листьев можно удалять струёй воды. Рядом с культурными растениями можно развесить липкие ленты.
Ранее были названы 9 самых полезных насекомых для вашего сада.
Спасти урожай помогут также природные репелленты (мята, чеснок, лук и ромашка).
"Высаживание этих растений рядом с теми, которые подвержены атакам тли, может помочь в предотвращении ее появления. Также можно приготовить настой из этих растений и опрыскать его на листья затронутых растений", — сообщает Аргументы и факты — Томск.
Эффективнее всего будет применить все названные методы в комплексе.
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