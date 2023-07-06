В подъездах домов появились ссылки на мошеннические сайты для заказа ключей

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сети с июня 2023 года появилось много предложений услуг по изготовлению ключей. Объявления размещают и на досках возле подъездов. Для "удобства клиентов" указан QR-код, который в результате ведёт на вредоносный сайт. Об этом сообщил заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании "РТК-Солар" Сергей Трухачёв.

Фото: kod.ru

Как сообщает Газета.Ru, эти сайты имеют незамысловатый дизайн, необходимо указать адрес и количество ключей, который необходимо изготовить за 300 руб. за штуку. Оплатить "услугу" можно банковской картой. Делать этого не стоит до уточнения подлинности объявления. Для этого нужно позвонить в управляющую компанию.

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