Эксперт Валинуров объяснил, сколько на самом деле работают жители России

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным Росстата, продолжительность рабочей недели у жителей России значительно увеличилась из-за низкой безработицы и дефицита кадров. В первом квартале текущего год она составила 38 часов и 30 минут. Однако, по словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, на самом деле россияне работают ещё больше.

Фото: pixabay.com

Специалист полагает, что методология подсчёта данных не учитывает переработки сотрудников. Работодатели должны составлять отдельный приказ, если сотрудник задерживается или выходит в свой выходной, но многие не делают этого, отметил Валинуров.

"Россияне работают больше, чем сорок часов в неделю. Это точно", — подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

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