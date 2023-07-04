По данным Росстата, продолжительность рабочей недели у жителей России значительно увеличилась из-за низкой безработицы и дефицита кадров. В первом квартале текущего год она составила 38 часов и 30 минут. Однако, по словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, на самом деле россияне работают ещё больше.
Специалист полагает, что методология подсчёта данных не учитывает переработки сотрудников. Работодатели должны составлять отдельный приказ, если сотрудник задерживается или выходит в свой выходной, но многие не делают этого, отметил Валинуров.
"Россияне работают больше, чем сорок часов в неделю. Это точно", — подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.
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