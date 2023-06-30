Музыканта пермской группы Axti-xti вызвали в правоохранительные органы. В полиции артисту пришлось пояснять смысл строчек своих песен.
Солист пермской электро-нойз-команды Axti-xti стал жертвой анонимного доноса. Кому-то не понравилось содержание песен музыкального коллектива.
Музыкант отметил, что ему польстило столь пристальное внимание к творчеству их коллектива.
Ранее сообщалось, что уехавшие из России артисты сплотились за рубежом.
"В целом всё хорошо закончилось, к МВД претензий нет, отработали жалобу", — цитирует слова артиста издание properm.ru.
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