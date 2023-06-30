Солиста музыкальной группы Axti-xti вызвали в полицию

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Музыканта пермской группы Axti-xti вызвали в правоохранительные органы. В полиции артисту пришлось пояснять смысл строчек своих песен.

Фото: pixabay.com

Солист пермской электро-нойз-команды Axti-xti стал жертвой анонимного доноса. Кому-то не понравилось содержание песен музыкального коллектива.

Музыкант отметил, что ему польстило столь пристальное внимание к творчеству их коллектива.

Ранее сообщалось, что уехавшие из России артисты сплотились за рубежом.

"В целом всё хорошо закончилось, к МВД претензий нет, отработали жалобу", — цитирует слова артиста издание properm.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Axti-xti – тема