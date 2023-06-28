Под Новосибирском жителей уже месяц терроризируют канадские волки

0:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителей Сузуна Новосибирской области уже месяц пугают канадские волки. Животные гуляют, где хотят, и нападают на скот, а местные власти никаких действий не предпринимают, сообщает Сиб.фм.

Издание уточняет, что волков развёл житель посёлка. Родители напуганы и боятся за детей.

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