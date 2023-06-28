Субсидии на строительство школ в Удмуртии сократили на 1,6 млрд рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Республике Удмуртия стремительно урезают объём финансирования строительства школ. Причиной стало сокращение поддержки из федеральной казны, пишет udm-info.ru.

Из доклада главы регионального Минфина Веры Сухих следует, что в текущем году субсидии на строительство общеобразовательных учреждений уменьшат на 897 миллионов, а в 2024-м — на 714 миллионов рублей.

По словам Сухих, строительство четырёх школ обойдётся в 4,9 миллиарда. Изначально предполагалось, что 1,8 миллиарда из этой суммы обеспечит госбюджет, а софинансирование республики достигнет 131,5 миллиона.

Теперь не хватает 2,9 миллиарда рублей. Бюджет такими средствами не располагает, и взять их негде, резюмировала руководитель финансового ведомства Удмуртии.

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