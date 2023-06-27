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Иосифа Пригожина с новой силой атаковали россияне: о чём вы договорились с Лукашенко?

1:24
Общество

Под новым постом продюсера Иосифа Пригожина снова появился шквал остроумных комментариев по поводу событий в России 24 июня.

Супруг певицы Валерии опубликовал в запрещённой соцсети фрагмент клипа знаменитой супруги.

Под новой публикации появились тысячи комментариев. Все они касались "мятежа" в РФ. Продюсеру продолжает доставаться за его печально прославившегося тёзку.

Фолловеры начали упражнятся в остроумии под видео.

"Придётся пересадку волос делать кому-то из них";

"Делов-то Вы, конечно, наделали";

"Заснул продюсером, проснулся полководцем";

"О чём вы договорились с Лукашенко?";

"Самый лучший прогрев за всю историю шоу-бизнеса";

"Обычные мужики дарят цветы, а Иосиф — Ростов";

"Когда на Бахмуте говорили, что воюют музыканты, я не думал, что это ты";

"Пригожин! Где Шойгу и Герасимов? Весь клип посмотрел — не увидел";

"Войско взбунтовалось. Говорят, Пригожин ненастоящий!";

"Иосиф, скажите, а Евгений выйдет погулять?";

"Твои музыканты покорили Ростов";

"Когда хочешь взять фамилию жены от греха подальше, а у неё нет фамилии", — такие комментарии оставляли интернет-пользователи под постом продюсера.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказался о намерении сменить фамилию.

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Иосиф Пригожин хочет сменить фамилию после военного мятежа ЧВК «Вагнер»
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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