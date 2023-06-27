Под новым постом продюсера Иосифа Пригожина снова появился шквал остроумных комментариев по поводу событий в России 24 июня.
Супруг певицы Валерии опубликовал в запрещённой соцсети фрагмент клипа знаменитой супруги.
Под новой публикации появились тысячи комментариев. Все они касались "мятежа" в РФ. Продюсеру продолжает доставаться за его печально прославившегося тёзку.
Фолловеры начали упражнятся в остроумии под видео.
"Придётся пересадку волос делать кому-то из них";
"Делов-то Вы, конечно, наделали";
"Заснул продюсером, проснулся полководцем";
"О чём вы договорились с Лукашенко?";
"Самый лучший прогрев за всю историю шоу-бизнеса";
"Обычные мужики дарят цветы, а Иосиф — Ростов";
"Когда на Бахмуте говорили, что воюют музыканты, я не думал, что это ты";
"Пригожин! Где Шойгу и Герасимов? Весь клип посмотрел — не увидел";
"Войско взбунтовалось. Говорят, Пригожин ненастоящий!";
"Иосиф, скажите, а Евгений выйдет погулять?";
"Твои музыканты покорили Ростов";
"Когда хочешь взять фамилию жены от греха подальше, а у неё нет фамилии", — такие комментарии оставляли интернет-пользователи под постом продюсера.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказался о намерении сменить фамилию.
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