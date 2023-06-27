Случайный прохожий спас пенсионерку от аферистов в Петрозаводске

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Растерянная пожилая женщина с крупной суммой денег в руках привлекла внимание жителя Петрозаводска. Мужчина спас бабушку от телефонных мошенников.

Фото: ya.ru

80-летняя жительница Петрозаводска чуть было не стала жертвой аферистов. Она была уже готова отдать снятые со счёта полмиллиона рублей курьеру. К счастью женщину спас случайный прохожий. Посетитель ТЦ объяснил пенсионерке, разговаривавшей с мошенниками по телефону, что её хотят обмануть.

Ранее сообщалось, что жительница Верхней Салды перевела 770 тысяч рублей мнимым специалистам Центробанка РФ.

Как сообщает издание, karelinform.ru, бабушка сняла накопления в банкомате по указке аферистов, чтобы перевести их на "безопасный счёт". План мошенников провалился благодаря бдительному гражданину.

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Уловки мошенников: как обманывают пенсионеров