В Госдуме удивились выступлению Арбениной в Ростове-на-Дону вопреки запрету

Депутат Государственной думы России Екатерина Стенякина выразила недоумение в связи с выступлением певицы Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону несмотря на официальную отмену концерта. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Законодатель отметила, что выполняла просьбу своих избирателей, когда настаивала на отмене выступления артистки.

Стенякина подчеркнула, что ей нравятся песни Арбениной и группы "Ночные снайперы", но в ответственное для страны время следует чётко обозначать свою позицию.

"Пока она не извинится за то, что она не признает итоги референдума в Крыму, я буду отстаивать позицию свою и своих избирателей", — добавила народная избранница.

Депутат также предложила артистке перечислить деньги в фонд ветеранов "Защитников Отечества".

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