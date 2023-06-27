Роспотребнадзор нашёл причину отравления детей в Омске: готовила дома без медкнижки

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В региональном Роспотребнадзоре сообщили подробности расследования массового отравления детей в гостинице "Миллениум" города Омска. В ведомстве рассказали, что нашли виновного. На данный момент проводятся дополнительные проверки остальных сотрудников комплекса.

По словам представителей уполномоченного органа, оказалось, что владелец гостиницы заключил договор "На приготовление и доставку еды" с некой женщиной, которая готовила в антисанитарных условиях дома и не имела соответствующих документов.

Напомним, что у мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет обнаружили норовирус второго генотипа, который вызывает острую кишечную инфекцию. Как выяснилось, они заразились от женщины, которая готовила для хостела. Об этом сообщает gorod55.ru.

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