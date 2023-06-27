Политолог Цыганков прокомментировал инициативу о введении ответственности за русофобию

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Карельский политолог Анатолий Цыганков прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о защите граждан РФ и соотечественников, находящихся за рубежом.

На одной из сессий, состоявшихся в рамках 11-го Петербургского международного юридического форума, политик озвучила идею о введении уголовной ответственности за русофобию.

Яровая выступила с предложением о том, чтобы термин трактовался как "человеконенавистническая идеология", сообщает karelinform. ru.

Цыганков выразил мнение о том, что необходимость в принятии такого закона есть, а его эффективность будет напрямую зависеть от мер преследования граждан за русофобию не только в нашей стране, но и за рубежом.

"Реальное наказание за русофобию прекратит публичное издевательство над русскими и над русской системой духовных ценностей, которые разделяются всеми народами России", — подчеркнул Цыганков.

По словам политолога, под борьбой с русофобией следует понимать не только форму защиты образующей государство русской нации, но и защиту всех народов РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.