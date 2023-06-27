Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание потребительской корзины в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Потребительской корзине в Российской Федерации спрогнозировали подорожание. Её состав станет при этом более диетическим. Корреспонденты URA. RU пишут об этом со ссылкой на экономиста Сергея Зайнуллина.

Потребительской корзине в РФ предстоит подорожание на уровне не ниже инфляции, уточнил эксперт.

"Поменяется её состав вследствие пересмотра медицинских норм, сдвига баланса в сторону здорового питания, — отметил Зайнуллин. — Сократится норма сахара и кондитерских изделий, мучных продуктов, при этом появится больше овощей и фруктов".

Экономист акцентировал внимание на отличиях в составах и стоимости потребительских корзин в российских субъектах. Это связано с разными ценами на товары и услуги, резюмировал Зайнуллин.

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