Российский психолог Хорошилова предложила заменить Бога нейросетью

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский психолог Виктория Хорошилова выступила с инициативой о создании цифрового аналога Бога. Речь идёт о специальной нейросети, которую научат отвечать на все вопросы верующих, пояснила эксперт.

Хорошилова утверждает, что многим станет в итоге гораздо проще решать ментальные проблемы. По словам эксперта, благодаря такой программе будут с лёгкостью частично заменены профессиональные психологи и коучи. Искусственный интеллект сможет выступать духовным наставником, обладающим способностью давать компетентные ответы.

"К психологу может попасть не каждый, а с таким ботом человек может легко пообщаться. За нейросетями — будущее, — выразила уверенность Хорошилова. — А для верующих будет полезно обращение к Богу".

Психолог назвала это своеобразной терапией, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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