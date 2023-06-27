Житель Перми предстанет перед судом за контрабанду наркотиков

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В Перми перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в контрабанде запрещённых наркотических препаратов. Об этом сообщает properm. ru.

По версии следствия, мужчина весной 2022 года состоял в преступной группировке, которая перевозила по почте наркотики из Испании в Пермь.

Указанным способом злоумышленник получил крупную партию гашиша и гашишного масла общим весом около 500 граммов. Наркотики он планировал продавать на территории Пермского края, однако был задержан во время получения посылки.

Дело будет рассматриваться Мотовилихинским районным судом города. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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