Родители учеников новосибирской области подняли скандал из-за незаконных поборов

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В одной из школ Новосибирска родители устроили скандал из-за требования покупки рабочей тетради к учебникам. Об этом сообщает atas. info.

Отмечается, что рабочие тетради заставляют покупать родителей третьеклассников. Руководство образовательного учреждения требует приобретать сразу четыре подобные тетради. Отказы не принимаются.

Стоимость комплекта составляет 1600 рублей. Как отметил адвокат Михаил Спиридонов, тетради обязана закупать школа, а требования к родителям являются незаконными. Они имеют право подать жалобу в районный отдел образования или прокуратуру.

В образовательном учреждении пообещали рассмотреть жалобы на поборы. Ситуацию взял на контроль министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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