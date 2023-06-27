Уже несколько недель уральские грибники активно делятся своими лесными находками в социальных сетях. Однако на стихийных рынках Екатеринбурга долго не был представлен их товар. Шляпки появились на прилавках только накануне.
"Шли возле "Омеги", просто не смогли пройти мимо. Торгуют подберёзовиками, несколько весят под полкилограмма. Купить, правда, побоялась, уж слишком большие они," — рассказала читательница сайта e1.ru Марина.
На данный момент количество подберёзовиков ограничено, но вместе с этим есть настоящие гиганты. Грибы продаются по цене 350 рублей за кучку. Продавцы рассказали, что собрали этот впечатляющий урожай в районе посёлка Кедровый под Верхней Пышмой.
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