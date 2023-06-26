Владимир Путин объяснил, будут ли наказаны мятежники, участвующие в походе на Москву 24 июня.
Президент России отметил, что бойцы, которые двигались по городам РФ, остановились у последней черты.
Он заверил, что сдержит своё обещание и позволит военнослужащим определиться.
Путин объяснил, что бойцы смогут либо подписать новые конракты и отправится на фронт, либо остаться дома с семьями. Не будет, по словам главы РФ, препятсвий и тем, кто решит уехать в Белоруссию.
Глава РФ поблагодарил Александра Лукашенко за помощь.
Ранее Дмитрий Песков отметил, что речь Путина определит дальнейшую судьбу России.
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Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны