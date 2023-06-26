Путин назвал три возможных варианта для военнослужащих, участвующих в мятеже

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Владимир Путин объяснил, будут ли наказаны мятежники, участвующие в походе на Москву 24 июня.

Президент России отметил, что бойцы, которые двигались по городам РФ, остановились у последней черты.

Он заверил, что сдержит своё обещание и позволит военнослужащим определиться.

Путин объяснил, что бойцы смогут либо подписать новые конракты и отправится на фронт, либо остаться дома с семьями. Не будет, по словам главы РФ, препятсвий и тем, кто решит уехать в Белоруссию.

Глава РФ поблагодарил Александра Лукашенко за помощь.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что речь Путина определит дальнейшую судьбу России.

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Обращение Владимира Путина