Марков выдвинул версии о том, какое судьбоносное заявление сделает Путин

0:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков рассказал о возможном содержании речи Владимира Путина, которую Дмитрий Песков назвал определяющей судьбу России.

Марков считает, что это может быть объединение РФ и Белоруссии.

"Что это будет? Вывод войск? Откуда? Ввод войск? Куда? Кардинальные изменения в политике?" — написал политолог в своём микроблоге.

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