Политолог Сергей Марков рассказал о возможном содержании речи Владимира Путина, которую Дмитрий Песков назвал определяющей судьбу России.
Марков считает, что это может быть объединение РФ и Белоруссии.
"Что это будет? Вывод войск? Откуда? Ввод войск? Куда? Кардинальные изменения в политике?" — написал политолог в своём микроблоге.
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Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны