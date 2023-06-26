Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к российскому народу.
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава РФ сделает ряд важных заявлений этим вечером. Точное время обращения российского лидера к россиянам Песков не назвал.
"Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России", — заверил Песков.
Ксения Собчак предположила, что слова главы РФ могут касаться новых назначений во властных структурах.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил "вооружённый мятеж" с эмиром Катара.
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Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны