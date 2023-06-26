Песков сообщил, что Путин этим вечером сделает ряд важных заявлений, которые определят судьбу России

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к российскому народу.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава РФ сделает ряд важных заявлений этим вечером. Точное время обращения российского лидера к россиянам Песков не назвал.

"Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России", — заверил Песков.

Ксения Собчак предположила, что слова главы РФ могут касаться новых назначений во властных структурах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил "вооружённый мятеж" с эмиром Катара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.