Актриса Екатерина Галахова уже 9 лет сражается с соцслужбами Италии за родную дочь

Российская актриса Екатерина Галахова с 2014 года пытается воссоединиться с дочерью Юлией, которую отобрали социальные службы Италии. В маленьком городке Комо, где жизнь небогата событиями, 12-летняя россиянка Юлия всю жизнь находится под пристальным вниманием со стороны сотрудников органов опеки и простых горожан. Историй перетягивания ребенка расставшимися супругами, один из которых — иностранец, совершенно бесправный в чужой юрисдикции, известно множество. Но процесс, в который были втянуты Екатерина и Юлия, по сравнению с прочими уникален тем, что бьет рекорды по всевозможным нарушениям, главное из которых — передача опеки над девочкой почти постороннему мужчине с репутацией абьюзера.

Борьбу за чужого ребенка затеял Роберто Сгро, который был мужем Юлиной матери, но не являлся девочке родным отцом. Как обычно, целью бывшего стала месть. Этой цели Роберто посвятил жизнь, но несколько недель назад его не стало, он покончил с собой. С 2014 года Сгро виртуозно дирижировал как единым хором чиновниками Комо, утверждающими, что Екатерина сумасшедшая и представляет опасность для дочери. Психиатрические экспертизы, опровергающие это утверждение, соцслужбами игнорировались. На то, что сам Роберто нездоров и панически боится встречи с психиатром, соцслужбы также не обращали внимания.

"У Роберто было нарциссическое расстройство. Он умел обаять, очаровать, а потом спустить с тебя три шкуры. Сотрудниц опеки он убалтывал только так. Они сочувствовали ему: зачем связался с русской? Мы с Роберто познакомились в Египте, расписались в Италии, а жить собирались в России, в Москве. У меня были съемки и спектакли, а Роберто собирался здесь фрилансить, он был фотографом. Мне кажется, у него все сложилось бы успешно, полюби он Москву. Но он не смог. Слишком большой город, слишком много людей, движухи. Он уговорил меня переехать в Италию. Еще в Москве Роберто показывал свой скверный характер. Нет, не итальянский взрывной (хотя и это было), а какой-то тихушно-подлый. Например, однажды, когда он не хотел, чтобы я ехала на работу и оставляла его одного, он испортил мне сапоги. Сделал маленькие надрезы на молниях, чтобы сапоги не застегивались. Знал, что я не могу пойти и купить себе новые. Был мороз, он хотел, чтобы я была без сапог, была наказана. Друзья предложили помощь, отнесли сапоги в мастерскую и починили. Сгро с тех пор невзлюбил этих друзей: надо же, не поддержали его, предатели. Наши отношения сразу не были безоблачными, но через несколько лет брака мы оказались в конкретном кризисе. Роберто не хотел и не мог иметь детей, а я наоборот. Я сидела в Италии без работы и только изредка снималась в России. Это был период безденежья и постоянных ссор. Когда мы решили взять паузу, я улетела в Москву, казалось, я определилась — с Италией всё. На съемках начались отношения с давним другом-актером. Было счастье, чувство, что я вернулась к своим, в родную среду. Беременная, я полетела в Италию в последний раз, чтобы забрать вещи, попрощаться и подать на развод. С Роберто все это время, пока я была в Москве, мы не общались. О моей беременности он узнал при встрече. И, как ни странно, очень обрадовался. У него и раньше проскальзывало, что я должна родить от кого-то, и теперь его как будто ничего не смущало. Я осталась рожать в Италии, там был хоть какой-то дом. И Роберто до родов был идеальным, как в начале отношений. Правда, когда Юля появилась на свет, выяснилось, что все это было притворством. Он изменился, как по щелчку. В роддоме, пока я не пришла в себя, подсунул мне какие-то бумаги на подпись. Там было в том числе разрешение записать ребенка под его фамилией. У Юли в паспорте до сих пор фамилия Сгро. Позднее по закону я могла поменять ей фамилию, но соцслужбы запретили. Из-за этого я не могла вывезти ребенка из Италии — требовалось письменное разрешение гражданина, чью фамилию носит дочь", — рассказала Екатерина в интервью Pravda.Ru.

В это трудно поверить, но у Роберто изначально был план отобрать ребенка и, как он сам говорил, "сломать жизнь" Екатерине. Пару лет он издевался над женой, старался ее скомпрометировать. Но это было непросто. Он мог разбудить Екатерину среди ночи, разбить лицо, вытолкать в пижаме на лестницу, вызвать полицию и скорую и заявить: "Посмотрите на нее, она безумная! Она хотела выкинуть ребенка из окна!"

Полиция приезжала, фиксировала, но дальше протокола дело не шло. Когда однажды Роберто сломал жене пальцы руки, та ушла с ребенком в "секретный дом", убежище для жертв домашнего насилия. Это заведение с довольно строгими порядками, напоминающими тюрьму. Екатерина с Юлей пробыли там год, а когда их выпустили, Роберто снова был тут как тут, раскаявшийся, несчастный. Екатерина простила мужа, он опять старался быть идеальным. Вскоре Роберто стал умолять Екатерину отозвать заявление, написанное в полицию по случаю сломанных пальцев, и жена согласилась. После этого семью навестила опека. Они удостоверились, что супруги действительно помирились. Когда за опекой закрылась дверь, Роберто сказал: "А вот теперь ты получишь по полной за все. И больше твоим жалобам никто не поверит".

Через несколько довольно сложных дней (Роберто опять развязал с рукоприкладством) Екатерина с дочкой тайком переехали в съемную квартиру на соседней улице. Тогда Роберто заявил в полицию, что русская жена украла у него ребенка. К Екатерине пришла опека, вырвала Юлию у матери из рук и, не выясняя обстоятельств, передала "отцу".

"Таких запутанных, искусственно затянутых, ведомых с таким пристрастием опеки процессов, как в нашем со Сгро случае, здесь больше не было. Для инспекторов, адвокатов, надзирателей, психологов это хлеб. Они получают повышения и прибавки к зарплате, годами паразитируя на нас. Ни о каком добросердечии, эмпатии, справедливости, защите прав ребенка здесь речи нет. Да, надзирательница будет тебе улыбаться, рассказывать о личном, как подружке, растрогается от жалости к твоей дочери, пустит слезу и тут же напишет на тебя донос. "Много смеялись, много обнимались, читали русскую книжку". Законодательство, разработанное здесь ради благополучия детей, на деле явило себя как дьявольский перевертыш, для детей оно — ад. Но, к сожалению, это идеально работающая схема в случае, когда нехороший взрослый хочет достать другого взрослого через детей", — поведала Екатерина.

У Роберто так и не получилось удочерить Юлию, потому что Екатерина всегда находилась рядом и юридически как могла пресекала попытки разлучить ее с ребенком навсегда. Закончились ли эти попытки после смерти главного их инициатора? К сожалению, нет.

"Дочь по-прежнему не со мной. Она находится в доме матери Сгро, как бы "бабушки", очень пожилой, которой мой ребенок — никто. Отношение там соответствующее. При наших встречах с дочерью теперь присутствуют два надзирателя: соцслужбы очень боятся, что мы с Юлей сбежим. Теперь путь как будто свободен, Юлю даже лишили итальянского гражданства, у нее только русский паспорт, но улететь с ней в Россию я все еще не могу. Мы, две россиянки в чужой стране, встречаемся раз в неделю под конвоем. Нам запрещают говорить на русском. Сейчас я очень боюсь, что дело выйдет на новый виток разбирательств. Соцслужбы допустили огромное количество правовых нарушений, врали, затягивали, подтасовывали, не выполняли распоряжения суда, отдали мою девочку психопату. Но они никогда не признают это, будут изворачиваться до последнего, доказывать, что все делали правильно, кто бы ни поймал их за руку", — рассказала Екатерина.

Ювенальная юстиция каждого итальянского региона — это автономная закрытая система, над которой нет контроля свыше. Даже если представить, что кто-то сильный надавит на них, они не отдадут ребенка. Они затеют тяжбу, доказывающую их якобы компетентность. И это растянется на годы! А мать с ребенком пока подождут, причем ребенок-то подождет в еще какой-нибудь новой семье.

"Тревожно еще и от того, что в чужую семью Юля может быть отдана насовсем, за вознаграждение от этой семьи. Торговля приемышами здесь практикуется. Например, не так давно в Эмилии-Романьи разоблачили подобные махинации. Обычных родителей как на потоке бездоказательно обвиняли в сексуальных домогательствах к родным детям. Детей обрабатывали психологи, чтобы получить от них ложные показания. Родители попадали в тюрьму, а "товар" забирали богатые усыновители. А был еще, помню, такой страшный случай, уже в Комо. Эмигрант из Эквадора, отец троих детей, не мог найти работу и по наивности обратился к государству за пособием. Человек от бедности был, похоже, на грани. Но вместо пособия ему предложили забрать детей как лишнюю обузу и распорядиться их судьбой по усмотрению муниципалитета, то есть, разумеется, передать в другую семью. В день, когда за детьми пришли сотрудники опеки, эквадорец поджег себя и детей. Увы, не всякий сможет противостоять здешним методам причинения добра. Я удивляюсь сама себе, как я выжила в этой мясорубке. Я не прекращу бороться, я буду хотя бы мешать им творить совсем уж беспредел", — резюмировала Екатерина.

Редакция Pravda.Ru обратилась за комментарием к эксперту, который подтвердил, что ситуация очень непростая. Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Центрального Совета Национального родительского комитета, неутешительно констатирует, что ребёнок, рождённый на территории другой страны, является чуть ли не собственностью этого государства.

"Там такая норма права, что ребёнок, по сути, собственность. Поэтому они детей, которые родились на их территории, не выпускают, даже если родители являются иностранными гражданами либо имеют двойное гражданство. Всегда находятся формальные причины для того, чтобы не выпускать этого ребенка", — отмечает эксперт.

Ирина Волынец советует Екатерине делать всё для того, чтобы не потерять контакт с ребёнком, чтобы она знала свою маму. Как отмечает эксперт, ювенальная юстиция работает там таким образом, что детей очень часто передают из рук в руки, у них разные частные детские дома, и эта система щедро финансируется из бюджета. На каждого ребёнка, который находится в системе, государство выплачивает от 300 до 500 евро в день. Выгодная форма заработка, когда дети становятся дороже нефти.

"Могу сказать на примере Финляндии. Я общалась с русскими женщинами, у которых там отняли детей. Как правило, это происходит в результате супружеских споров либо если человек идет против системы. Но ребенка могут отнять без каких-либо оснований просто потому, что кому-то показалось, что что-то в этой семье не так. Могут, допустим, как основание предъявить какой-то анонимный донос, и ребёнка забирают. Если тяжбы между родителями и отец — гражданин той страны, то, конечно, система будет всегда на его стороне и никогда матери из России ребенка не отдадут", — отмечает Ирина Волынец.

Судебный психолог Лариса Сазанович, принимавшая участие со стороны Екатерины в судебном психологическом исследовании по вопросу опекунства над Юлией, подчеркнула, что Сгро закончил жизнь самоубийством с особенной жестокостью, что и является доказательством того, что соцслужбы доверяли ребёнка психически нездоровому и потенциально опасному человеку, да и теперь оставляют Юлю в этой же семье.

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