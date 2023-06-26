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Психолог Некрасов-Гром объяснил, почему летом люди чаще влюбляются: пора порадоваться

1:21
Общество

Психолог Александр Некрасов-Гром объяснил, почему именно летом люди чаще влюбляются, заводят новые знакомства и решают кардинально менять свою жизнь. Специалист отметил, что летом организм человека пробуждается благодаря тому, что все органы восприятия активируются и информация от них передаётся центральной нервной системе.

Некрасов-Гром сообщил, что на людей также благоприятно влияет и то, что серые и тёплые вещи сменяются на яркие и лёгкие. Летом тело распрямляется и расслабляется, движения становятся раскованным. Активизируются зрительная система, обоняние, вкус и слух, отмечает эксперт.

"Человек получает энергию и начинает светиться, как лампочка. Излучая свет, он ещё больше привлекает к себе внимание. Это естественно. Чем больше человек доволен и сияет изнутри, тем более он привлекателен для других людей", — сказал психолог.

Специалист подчеркнул: для всех людей важно сохранить "лето" внутри на все времена года. Об этом сообщает сайт aif.ru.

"Для этого необходимо делать то, что помогает расслабиться, обновиться, зарядиться и получить удовольствие", — поделился Некрасов-Гром.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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