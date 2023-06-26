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"Пионерская зорька" Иосифа Пригожина

4:29
Общество

Музыкальный продюсер продемонстрировал "шоу", обвинив в своих проблемах олигархов.

Пригожин в топах мировых новостных агентств. Происходящее превзошло по своей фантастичности все голливудские боевики вместе взятые. Пригожин вошел в историю. Но есть и другой Пригожин, который не вошел, а, похоже, влип в историю. Речь идёт об однофамильце руководителя "Вагнера" — музыкальном продюсере Иосифе Пригожине. Напомним, что в интернет был слит его частный разговор с олигархом Фархадом Ахмедовым. Запись наделала много шума из-за ряда критических высказываний, прозвучавших со стороны продюсера Валерии.

Фархад Ахмедов не комментировал эту историю, в то время как Иосиф Пригожин начал вести себя суетливо: публично каяться и сочинять противоречащие друг другу версии о происхождении разговора. Сначала Иосиф Пригожин заявил, что голос не его, а нейросети. Но нейросеть вины не признала и тогда Пригожин стал утверждать, что это монтаж. Но что куда перемонтировано и как было на самом деле — в эти детали продюсер предпочитал не вдаваться.

Поскольку все оправдательные конструкции Иосифа Пригожина рассыпаются как карточный домик, то, судя по всему, он избрал другую тактику — встать в позу "патриота-государственника" и обрушиться с критикой на олигархов. Музыкальный продюсер, по сути, примерил на себя одежды идеолога и обличителя пороков общества.

В очередном интервью Иосиф Пригожин заявил, что представители СМИ "предлагают большие деньги" за беседу про слитое интервью. И что же такого эксклюзивного поведал Пригожин, за что можно было бы заплатить "большие деньги"?

Во-первых, он оправдывается перед корреспондентом всеми доступными способами, что косвенно указывает на то, что его речь в слитом разговоре подлинная, а вовсе не монтаж, как пытается убедить публику Иосиф Пригожин.

Во-вторых, музыкальный продюсер резко стал государственником и критиком олигархов. Например, он пространно рассуждает о том, что если бы олигархи тратили свои деньги не на яхты, а вкладывали их в страну, то людям жилось бы лучше. Он как-то запамятовал тот факт, что сам охотно пользовался яхтами олигархов, справлял на них дни рожденья, просил у бизнесменов деньги на свои проекты, а прибыли вкладывал не в страну, а в покупку недвижимости в Великобритании и Швейцарии. В упомянутом разговоре Иосиф Пригожин советуется с Фархадом Ахмедовым, как ему поступить со своей зарубежной недвижимостью. Олигарх советует продавать. Но Пригожину, видимо, жалко расставаться со своими имениями на Западе, и он делается примерным "государственником", чтобы получить индульгенцию от сильных мира сего.

В-третьих, бросается в глаза особый пиетет, с которым Иосиф Пригожин отзывается о представителях власти в России. В его тоне явно слышится "пионерская зорька". Находчивый продюсер, похоже, смекнул, что хвалить на все лады власть и её "генеральную линию" и ругать мироедов-олигархов — тренд, в который надо вписаться, чтобы сохранить нажитое непосильным трудом.

Иосиф Пригожин вспомнил и том, как заболел ковидом в Дубае. Пафосно рассуждал о том, что в этот момент своей жизни он понял, кто ему друг, а кто нет. Но почему-то не вспомнил добрым словом Фархада Ахмедова, который, как заявлял Иосиф Пригожин в своем более раннем интервью, спас ему жизнь. Многие, кого он считал друзьями, не отозвались на его просьбы, а олигарх оплатил лечение продюсера и поддержал морально. И какой монетой отплатил Пригожин своему спасителю и благодетелю? Пригвоздил к "столбу позора" обладателей яхт. Хотя сам был не прочь на них прокатиться и получить от олигархов финансовую поддержку.

Как можно судить из записей в его соцсетях, Иосиф Пригожин до недавнего времени не скупился на комплименты олигархам. Если судить по недавнему интервью, сейчас он повернулся к ним спиной. Возникает вопрос: насколько искренен, а не конъюнктурен продюсер в своих похвалах высшим руководителям страны? Для каждого конъюнктурного момента всегда найдётся "пионерская зорька".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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