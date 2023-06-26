Глава Казани обратился к УВД с просьбой помочь в поимке местных вандалов

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Мэр Казани Ильсур Метшин потребовал найти вандалов, которые портят городские парки и общественные пространства. Об этом сообщает inkazan. ru.

Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев отметил, что в 2023 году парковый вандализм особенно заметен в общественных пространствах Казани.

Порча имущества происходит регулярно и стала уже привычным делом. При этом УВД не помогает в решении данной проблемы, утверждая, что это не входит в сферу их ответственности.

Глава города призвал сотрудников правоохранительных органов заняться этим вопросом. Он задался вопросом, для чего существуют постовые и патрульные, если не для решения, в том числе, этих задач.

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