Мэр Казани Ильсур Метшин потребовал найти вандалов, которые портят городские парки и общественные пространства. Об этом сообщает inkazan. ru.
Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев отметил, что в 2023 году парковый вандализм особенно заметен в общественных пространствах Казани.
Порча имущества происходит регулярно и стала уже привычным делом. При этом УВД не помогает в решении данной проблемы, утверждая, что это не входит в сферу их ответственности.
Глава города призвал сотрудников правоохранительных органов заняться этим вопросом. Он задался вопросом, для чего существуют постовые и патрульные, если не для решения, в том числе, этих задач.
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