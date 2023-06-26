Экономист Хрусталёва: десятки тысяч рублей выплачивают в России на годовщину свадьбы

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Супружеские пары, состоящие в браке на протяжении продолжительного периода времени, вправе рассчитывать на финансовые вознаграждения, следует из заявления экономиста Анастасии Хрусталёвой.

Власти регионов устанавливают дополнительные меры социальной поддержки населения. В списке так называемых "неочевидных" пособий фигурируют выплаты к юбилеям семейной жизни, пишет URA. RU.

"Например, 50 тысяч рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тысяч рублей — на 60-летие, а 70 тысяч рублей — на 70-летие", — уточнила Хрусталёва.

Однако, экономист акцентировала внимание на том, что речь идёт не об автоматических выплатах от государства. Для их получения необходимо обращаться с заявлениями в МФЦ.

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