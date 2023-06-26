Супружеские пары, состоящие в браке на протяжении продолжительного периода времени, вправе рассчитывать на финансовые вознаграждения, следует из заявления экономиста Анастасии Хрусталёвой.
Власти регионов устанавливают дополнительные меры социальной поддержки населения. В списке так называемых "неочевидных" пособий фигурируют выплаты к юбилеям семейной жизни, пишет URA. RU.
"Например, 50 тысяч рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тысяч рублей — на 60-летие, а 70 тысяч рублей — на 70-летие", — уточнила Хрусталёва.
Однако, экономист акцентировала внимание на том, что речь идёт не об автоматических выплатах от государства. Для их получения необходимо обращаться с заявлениями в МФЦ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны