Президент Украины Владимир Зеленский попал в очередной номер журнала "Charlie Hebdo".
О том, что глава Незалежной "попал в чёрный юмор французов", сообщил в своём Telegram-канале сообщил бывший депутат Рады Илья Кива.
"Зеленский держит труп затонувшего на батискафе миллиардера и говорит его голосом фразу: "Я спасся с "Титана” и хочу перечислить все деньги на помощь Украине", — переводит надпись в издании экс-нардеп, заканчивая диалог словами: "Благородное альпийское нищенство — святое дело!".
Когда государством управляет "наркозависимый клоун", над ним смеяться начинает вся планета, подытожил Кива.
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