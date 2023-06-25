Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о массовых мемах на него: "Вчера мне было не смешно"

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Муж певицы Валерии и продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что шутки о его однофамильце и о нём самом "помогают народу справиться со стрессом", правда подчеркнул, что вчера ему было "не до смеха".

По его словам, он уже задумывается над тем, чтобы взять себе двойную фамилию.

"В записной книжке 9 тысяч номеров. Можете представить, какое количество мемов мне пришло? К счастью, никаких угроз мне не поступало, только шутки. Ну что ж, пусть уж лучше меня троллят, если стране от этого станет спокойнее", — цитирует "Комсомольская правда" музыкального продюсера.

Он отметил, что это наша национальная особенность — люди, когда плохо выплескивают энергию в виде шуток, но говорит, ему вчера было совсем не смешно.

"Люди писали: "Йося, хватит, остановись!”. Ну, просто бред. Они не вникают", — рассказывает Пригожин.

Издание пишет, что недавно снимок растерянного супруга Валерии, подписанный словами: "Хватит слать мне снаряды" получил просто вирусную популярность.