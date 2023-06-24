Как стать пророком — социальный эксперимент юриста из Якутии

9:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Когда-нибудь он напишет об этом научный труд. Предприниматель, юрист, экономист, общественник Валерий Алексеев доказал, что стать пророком ничего не стоит. И даже не выходя из интернета, под самыми безумными лозунгами можно добиваться нужных результатов.

Сегодня 39-летний Валерий Алексеев является директором Якутской торговой сети под брендом "Розтор". Кроме успешного управления бизнесом, он находит время и для постановки нестандартных социально значимых решений, шокирующих многих. Так, например, в 2020-м Алексеев официально стал пророком Валерой. Был "распят" журналистами, атакован религиозными фанатиками и зоотеррористами, но гнул свою линию, набрав материала на серьезный научный труд.

"Думаю, в будущем написать научный труд о том, как стать пророком, что государство не защищает нас от всякого рода самозваных мессий. Может быть, мои уникальные истории подвигнут на действия мошенников или людей с неустойчивой психикой, но об этом нужно говорить, чтобы другие смогли критически относиться к тому, что им предлагают", — поделился Валерий Алексеев.

Родился он в ноябре 1983-го в селе Нерчинский Завод, где отец, герой Афганистана, кавалер Ордена Красного Знамени Усементай Алексеев командовал частью. После выхода в отставку семья вернулась в Якутск, где Валера пошел в детский сад "Кустук", окончил 33-ю школу. Неоднократно становился победителем республиканских шахматных турниров, занимался борьбой и карате. А когда получил аттестат, поступил на экономический факультет СВФУ. На втором курсе стал еще заочником юрфака, параллельно успешно освоил обе специальности.

"В голодные 90-е отец лежал по больницам с тремя инфарктами, мама на своем примере показала, что такое действовать в трудные времена на результат, и начала семейный бизнес. Я, как и братья, помогал ему становиться: буквально в свободное от учебы время стоял на рынках, торгуя вещами с подстилки на земле. Мы пережили многое: рэкет, угоны транспорта… Однажды у нас целый гараж вместе с товаром украли. Но постепенно бизнес крепчал. Так я научился работать в команде, узнал, что такое быть ответственным за себя и за коллег, за предприятие. Так что куда пойти учиться передо мной вопрос не стоял: успешному управленцу в первую очередь нужны экономические и юридические знания", — рассказывает Валерий.

Его нестандартный склад ума всегда находит гениальные пути решения, если того требует неразрешимая ситуация. Когда остро встал "собачий вопрос" и раздираемая клыками общественность пыталась сохранить политес, дабы не прослыть живодерами, Алексеев будучи уже опытным юристом предложил простое, нестандартное и законное, хотя и шокировавшее многих решение.

Валерий Алексеев: Депутат Госдумы Бурматов провел закон о так называемом ответственном обращении с животными, по которому даже собак-людоедов нельзя усыплять, а нужно пожизненно содержать за счет региональных бюджетов. Якутию потрясли трагические случаи, но что делать с агрессивными животными, никто не знал. Я решил спасти нас от такого закона, используя свои навыки и уникальное чутье, я отыскал решение, позволяющее усыплять животных, — религиозное жертвоприношение.

В 2020 году подал заявку в управление минюста Якутии на регистрацию религиозной группы. Назвал незамысловато — "Храм Единого Бога". Вскоре получил сообщение, что группа зарегистрирована минюстом.

— Сколько стоит зарегистрировать религиозную группу и насколько сложен этот процесс?

— Единственная сложность состоит в принятии решения. Зарегистрировать религиозную группу не стоит ни копейки: заполняешь заявку и направляешь в минюст. В графе "Какую должность вы будете занимать", я написал "Пророк" — так меня пророком и зарегистрировали (смеется). Поначалу это был эксперимент, как общество отреагирует на предложенное мною решение "собачьего вопроса".

В 2020-м я официально в письменном виде обратился тогда к мэру Якутска Сардане Авксентьевой. Написал: по закону жертвоприношения животных разрешены, у меня есть религиозная группа, под эгидой которой можно проводить жертвоприношения агрессивных собак. Авксентьева не ответила, но вскоре мое письмо оказалось в руках журналистов…

Медийная братия стала атаковать, только разжигая мой азарт. Да, говорю, пророк Валера собственной персоной. Да, готов приносить в жертву собак. После этого вся "зоошиза" собралась на моей странице в интернете, под каждым постом до трех тысяч комментариев было, мне физической расправой грозили. Портили машину, дверь в квартиру. Жена очень переживала в то время. Местные зоозащитники предлагали встретиться. Говорю: давайте, объясните мне, почему собаки на улицах имеют право калечить и убивать детей, женщин и стариков, а люди не имеют права защищаться всеми доступными им способами. В общем, встреча не состоялась.

Юрист Алексеев каждый свой шаг сверяет с законом. На каждое решение у него есть ответ Генеральной прокуратуры РФ, фактически подтвердившей полную свободу действий религиозных объединений. К примеру, по закону забой домашнего скота можно проводить лишь в специально оборудованных сертифицированных цехах. Но если это действо объявить религиозным культом, то хоть на улице режь… Религиозные адепты могут уклоняться от службы в армии и под видом культа ЗАКОННО игнорировать целый ряд других законов Российской Федерации.

Валерий Алексеев: Чем глубже погружался в тему, тем шире становились возможности. Чем безумнее идеи, тем больше последователей они находят. Писал, что наш "Храм Единого Бога" победит инопланетный разум, другие бессмысленные вещи, а интерес к проекту только рос. Решил проверить, смогут ли потенциальные адепты выйти из онлайна. Написал: присылайте пожертвования до 200 рублей. К моему удивлению, начали поступать деньги. Быстро заблокировал карту, сообщил, что больше делать этого не надо. Но сам факт весьма красноречив.

Сегодня только в Якутии официально зарегистрированы несколько сотен всякого рода религиозных объединений и групп — кто эти люди? К чему эта армия может толкнуть общество? Уверен, этим вопросом нужно серьезно заниматься, ведь это происходит не от счастливой и комфортной жизни, хотя, конечно, проще клеймить тех, кто его поднимает.

— Валерий, а реальные адепты к вам приходили?

— Физически "Храма Единого Бога" не существует. Но все-таки некоторые меня находили. Несколько человек оказались в Якутске в трудной жизненной ситуации: кому-то работодатель не заплатил, не на что вернуться домой, у кого-то другие истории. Вижу, что люди не опустившиеся, просто у них нет выхода. Брал на работу, давал одежду, жилье. Когда зарабатывали деньги, уезжали домой. Не думаю, что их можно назвать адептами, но приятно, что моя виртуальная религиозная группа все-таки кому-то смогла помочь.

— Валерий, а как вам удалось построить бизнес?

Как вы уже поняли, этому я учился с детства, сначала помогал строить бизнес семье, а потом во время студенчества на последних курсах и сам начал торговать мелкой бижутерией, затем расходными бытовыми товарами, после получения дипломов получил опыт работы в налоговой службе и в арбитражном суде, оказывал бухгалтерские и юридические услуги, открывал мелкие магазинчики хозтоваров, а затем открыл торговую сеть "Маркет Валера", а уже потом с братьями вложился в работу в компанию "Розтор". Конечно, я пробовал много различных проектов, не все получается с первого раза, но упорный труд, настойчивость, дисциплина и самообучение дают свои плоды, с которыми я охотно делюсь.

Я из личного кармана безвозмездно в пандемию на продуктовые наборы и их развозку больным и малоимущим потратил 2,5 миллиона рублей. Дополнительно я был волонтером по юридическим вопросам. Работал в Общественной палате г. Якутска, являюсь членом Торгово-промышленной палаты РС(Я), состою в межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере занятости населения. Сейчас я и моя компания постоянно являемся спонсорами мероприятий различного уровня, помогаем некоммерческим предприятиям и приютам, до сих пор удивляюсь, как на все это я нахожу время. Я знаю, что мой личный потенциал до сих пор полностью не раскрыт. Теперь я себя постоянно спрашиваю: в каком ключе я смогу сделать для родины больше? Нужен ли я такой на нашей земле?

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.