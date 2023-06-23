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На сайте Кремля ровно в полночь появилось видео с обращением Путина к россиянам

1:05
Общество

На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.

На сайте Кремля ровно в полночь появилось видео с обращением Путина к россиянам
Фото: РИА Новости

Ровно в полночь на сайте Kremlin.Ru было опубликовано видео с речью Владимира Путина. Российский лидер поздравил россиян с Днём молодёжи.

Глава РФ назвал дату 24 июня праздником, наполненным надеждами. В своей речи Путин отметил, что День молодёжи, по просьбе школьников и студентов, отмечается в последнюю субботу июня.

Президент России обратился к выпускникам школ.

"Вместе со своими родителями, учителями, наставниками вы прошли большой, порой непростой, но очень важный путь — путь обретения знаний, дружбы, ценностей, которые всегда будут с вами", — сказал глава РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что в быстро меняющемся мире важно мобилизовать все ресурсы и силы. Лидер страны объяснил, что это время открывает для молодых людей уникальные возможности.

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День молодёжи (Россия) ) — национальный праздник молодых людей
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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