Житель Орска открыл подаренную бочку с водкой спустя 27 лет

Житель Орска внезапно вспомнил, что 27 лет назад ему подарили бочку с водкой, после чего решил проверить, в каком состоянии находится алкогольный напиток, пишет 56orb.ru.

По информации издания, мужчина получил водку в качестве презента ещё в 1996 году, хотя, согласно маркировке, её произвели в начале 80-х. По словам орчанина, бочка, залитая сургучом, стояла в прохладной комнате.

Мужчина провёл экспертизу, в результате которой выяснилось, что водка сохранила свои свойства. Как подчёркивается в материале, её крепость осталась на уровне 41,8 градуса.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Сумарокова заявила, что водка в небольших количествах борется с вирусами и улучшает функционирование органов пищеварения. При этом специалист призвала не злоупотреблять спиртными напитками.

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