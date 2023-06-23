Полина Дворкина, убившая в марте 2022 года собственного отца и намеревавшаяся расстрелять мальчиков в детском саду, готовилась к своему преступлению шесть месяцев.
Об этом в ходе судебного заседания заявил представитель прокуратуры Красноярского края Роман Тютюник.
По его словам, 19-летняя девушка заранее сменила фамилию, научилась владеть оружием, получила необходимые документы для покупки ружья и трудоустроилась с целью заработать на орудие преступления.
"Дворкина Полина, у которой под влиянием идей и представлений о радикальном феминизме, острой неприязни и нетерпимости к лицам мужского пола возник умысел на убийства мужчин", — цитирует прокурора издание prmira.ru.
Обвинитель попросил суд отправить обвиняемую в колонию общего режима на 19 лет и обязать принудительно наблюдаться и лечиться у психиатра во время отбывания наказания.
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