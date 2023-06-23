Россиян возмутил забытый парк героев ВОВ: "Грустно"

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на запущенный парк, открытый в честь героев Великой Отечественной войны.

Вход в парк зарос высокой травой, а таблички с именами героев ВОВ приходят в негодность. Он был открыт всего восемь лет назад в честь 70-лети Победы.

"Ко дню 78-летия Победы никто из ответственных лиц не удосужился хотя бы проверить, в каком состоянии находятся эти памятные таблички. А может просто забыли? Установили, отчитались и забыли? Грустно", — цитирует граждан muksun.fm.

Пройти к монументам, чтобы почтить память, из-за высокой травы невозможно.

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